تكنولوجيا خضراء وابتكارات حديثة|وزارة البيئة تشارك في أكبر معرض دولي لصناعة الورق والكرتون بالقاهرة.. صور

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة فى افتتاح فعاليات المعرض الدولى (الشرق الاوسط لصناعة الورق والكرتون والصناعات التحويلية والطباعة والتعبئة والتغليف) والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة البيئة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025.

شارك فى افتتاح فعاليات المعرض ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبحضور اللواء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس نديم الياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، والمهندس جمال سعودى رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية هذا المعرض الذى يجمع عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى مجال تدوير الورق والكرتون، حيث يضم المعرض قادة الصناعة والمصنعون والموردون من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التكنولوجيا المتطورة، وأحدث المواد الصديقة للبيئة، فى رؤية شاملة للمشهد الحالي للصناعة واتجاهها المستقبلي، من خلال ندوات وورش عمل ومناقشات تعرض وجهات نظر استراتيجية ونصائح عملية حول التعامل مع التحديات والفرص داخل صناعة الورق، كما يتح توافر فرص التواصل وتكوين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

وقد تفقد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المعروضات المختلفة داخل أجنحة المعرض، حيث تم متابعة أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة الورق، والكرتون المموج والكرتون المقوى والمناديل الورقية، والابتكارات في عمليات التصنيع وممارسات الاستدامة وتطوير المنتجات التي تشكل مستقبل صناعة الورق.

هذا وشاركت وزارة البيئة بجناح خاص في المعرض يضم جزء من المطبوعات التوعوية والبروشورات التوضيحية لعدد من الأنشطة والملفات التى تقوم بها وزارة البيئة.