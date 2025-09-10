قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
أخبار البلد

تكنولوجيا خضراء وابتكارات حديثة|وزارة البيئة تشارك في أكبر معرض دولي لصناعة الورق والكرتون بالقاهرة.. صور

حنان توفيق

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة فى افتتاح فعاليات المعرض الدولى (الشرق الاوسط لصناعة الورق والكرتون والصناعات التحويلية والطباعة والتعبئة والتغليف) والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة البيئة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025.

شارك فى افتتاح فعاليات المعرض ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبحضور اللواء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،  والمهندس نديم الياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، والمهندس جمال سعودى رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية هذا المعرض الذى يجمع عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى مجال تدوير الورق والكرتون، حيث يضم المعرض قادة الصناعة والمصنعون والموردون من جميع أنحاء العالم  لتبادل الأفكار وإظهار التكنولوجيا المتطورة، وأحدث المواد الصديقة للبيئة، فى رؤية شاملة للمشهد الحالي للصناعة واتجاهها المستقبلي، من خلال ندوات وورش عمل ومناقشات تعرض وجهات نظر استراتيجية ونصائح عملية حول التعامل مع التحديات والفرص داخل صناعة الورق، كما يتح توافر فرص التواصل وتكوين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

وقد تفقد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المعروضات المختلفة داخل أجنحة المعرض، حيث تم متابعة أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة الورق، والكرتون المموج والكرتون المقوى والمناديل الورقية، والابتكارات في عمليات التصنيع وممارسات الاستدامة وتطوير المنتجات التي تشكل مستقبل صناعة الورق.

هذا وشاركت وزارة البيئة بجناح خاص في المعرض يضم جزء من المطبوعات التوعوية والبروشورات التوضيحية لعدد من الأنشطة والملفات التى تقوم بها وزارة البيئة.

لصناعة الورق والكرتون الشرق الاوسط لصناعة الورق والكرتون منال عوض

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ الغربية

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الغربية: تخفيض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

صورة موضوعية

انطلاق أعمال ترميم عاجلة لشوارع بالغردقة لتحقيق السيولة المرورية

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك

فيديو

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

