المسلمي يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر: خرق صارخ للقانون الدولي

أدان الكاتب الصحفي محمد المسلمي، عضو أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووصف المسلمي، في بيان له، هذا العمل بأنه "خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك فاضح لسيادة الدول"، مؤكدًا أن هذا العدوان يقوض بشكل مباشر جهود الوساطة التي تقوم بها قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المسلمي إلى أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة و"تطورًا مرفوضًا"، مبرهنًا على أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمثل "بلطجة" تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وطالب المسلمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة. كما أكد على أن وحدة الصف العربي هي الضمانة الأساسية لمواجهة هذه التحديات.