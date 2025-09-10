قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
برلمان

المسلمي يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر: خرق صارخ للقانون الدولي

الكاتب الصحفي محمد المسلمي
الكاتب الصحفي محمد المسلمي
حسن رضوان

أدان الكاتب الصحفي محمد المسلمي، عضو أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووصف المسلمي، في بيان له، هذا العمل بأنه "خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك فاضح لسيادة الدول"، مؤكدًا أن هذا العدوان يقوض بشكل مباشر جهود الوساطة التي تقوم بها قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المسلمي إلى أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة و"تطورًا مرفوضًا"، مبرهنًا على أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمثل "بلطجة" تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وطالب المسلمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة. كما أكد على أن وحدة الصف العربي هي الضمانة الأساسية لمواجهة هذه التحديات.

الكاتب الصحفي محمد المسلمي أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية الاعتداء الإسرائيلي فلسطينية العاصمة القطرية الدوحة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

