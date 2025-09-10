قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء هيئات الطاقة والرقابة النووية يتفقدون خدمات السيكلوترون الطبي بـ«شفاء الأورمان» بالأقصر|صور
مؤلفة حكاية هند: شخصية الزوج النرجسي في المسلسل عرضت بدقة علمية
مبابي يعترف: الكرة الذهبية هذا العام بعيدة عني.. وأرشح ديمبلي وحكيمي
من صحنه العامر.. السفير الإيطالي يشيد بالأنشطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ

أعلنت شركة أورنچ مصر عن إطلاق خدمة جديدة وحصرية تسهّل على العملاء شحن كروت الكهرباء عبر تطبيق أورانچ، لتصبح بذلك أول شركة تقدم هذه الخدمة المبتكرة في السوق المصري.  

الآن، يمكنك شحن كارت الكهرباء الخاص بك بكل سهولة وسرعة دون الحاجة إلى مغادرة منزلك. ببساطة، قم باتباع الخطوات التالية:  

1. افتح تطبيق أورنچ على هاتفك المحمول.  

2. اختر خيار "شحن كارت الكهرباء".  

3. حدد شركة الكهرباء التابعة لها عدادك.  

4. ضع كارت الكهرباء على ظهر هاتفك المحمول.  

5. قم بإدخال مبلغ الشحن المطلوب.  

6. أعد وضع كارت الكهرباء على ظهر هاتفك مرة أخرى لتأكيد عملية الشحن.  

7. أدخل الكارت في العداد لشحن الكهرباء.  

هذه الخدمة الجديدة تتيح لك تجربة شحن آمنة وسريعة، مما يوفر لك الوقت والجهد. لا تفوت الفرصة لتجربة التكنولوجيا الحديثة التي تربطك بشبكة الكهرباء بطريقة أكثر مرونة وسلاسة، فقط من خلال تطبيق أورنچ.  

