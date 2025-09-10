لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ

أعلنت شركة أورنچ مصر عن إطلاق خدمة جديدة وحصرية تسهّل على العملاء شحن كروت الكهرباء عبر تطبيق أورانچ، لتصبح بذلك أول شركة تقدم هذه الخدمة المبتكرة في السوق المصري.

الآن، يمكنك شحن كارت الكهرباء الخاص بك بكل سهولة وسرعة دون الحاجة إلى مغادرة منزلك. ببساطة، قم باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق أورنچ على هاتفك المحمول.

2. اختر خيار "شحن كارت الكهرباء".

3. حدد شركة الكهرباء التابعة لها عدادك.

4. ضع كارت الكهرباء على ظهر هاتفك المحمول.

5. قم بإدخال مبلغ الشحن المطلوب.

6. أعد وضع كارت الكهرباء على ظهر هاتفك مرة أخرى لتأكيد عملية الشحن.

7. أدخل الكارت في العداد لشحن الكهرباء.

هذه الخدمة الجديدة تتيح لك تجربة شحن آمنة وسريعة، مما يوفر لك الوقت والجهد. لا تفوت الفرصة لتجربة التكنولوجيا الحديثة التي تربطك بشبكة الكهرباء بطريقة أكثر مرونة وسلاسة، فقط من خلال تطبيق أورنچ.