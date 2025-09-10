وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي تضاعف ولدينا برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية

علقت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على إطلاق السريدة الوطنية للتنمية الاقتصادية .

وقالت رانيا المشاط في كلمتها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" كل ما نقوم به من خلال محاولات الإصلاح الهيكلي الهدف منه التركيز على القطاعات الأكثر انتاجية وذات القيمة المضافة " .

وتابعت رانيا المشاط :" السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحتوي على رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والإصلاح الاقتصادي .

وأكملت رانيا المشاط:" العام الماضي النمو الاقتصادي تضاعف من 2 لـ 4 % في مصر وما يدفع النمو الاقتصادي هو الصناعات التحويلية والتصدير غير البترولي والسياحة ".

ولفتت رانيا المشاط :" لدينا برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية والركيزة الأساسية هو العمل على استقرار الاقتصاد الكلي لمصر “، مضيفة:” معدلات التخضم في مصر 11.9 %".