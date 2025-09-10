قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
محافظات

تكريم أساتذة جامعة دمياط في ختام الدورات التدريبية

زينب الزغبي

بالإنابة عن  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، كرّمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، أساتذة جامعة دمياط المشاركين في ختام عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي نظمها مركز التنمية البشرية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة والمديريات الخدمية والهيئات التابعة لها، وذلك بحضور الدكتورة عفاف العزبي، مديرة المركز.

وشملت الدورات موضوعات محورية في مجالات التنمية الإدارية والتكنولوجية، وهي "قياس الآثار البيئي للمشروعات، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والأمن السيبراني".

وخلال فعاليات التكريم، أعربت نائب المحافظ عن خالص تقديرها لأساتذة الجامعة المشاركين، مثمّنةً دورهم الحيوي في تطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين، بما يواكب متطلبات العصر في ظل التحول الرقمي ومفاهيم الحوكمة الرشيدة.

كما استمعت المهندسة شيماء الصديق إلى آراء ومقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس حول سبل تعزيز التطوير المؤسسي والتكنولوجي داخل الجهاز الإداري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات بين الأكاديميين وصناع القرار التنفيذيين.

وأكدت نائب محافظ دمياط أن المحافظة تسير بخطى واضحة نحو إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على أعلى مستوى ممكن، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومستمرة، بهدف بناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وفي الختام توجهت "نائب المحافظ" الشكر مجددًا الي رئيس جامعة دمياط و أساتذة الجامعة المشاركين في الدورات التدريبية وكذلك إدارة مركز التنمية البشرية ولجميع القائمين على هذه الدورات التدريبية، مؤكدة استمرار التعاون مع الجامعات والمراكز الأكاديمية من أجل النهوض بالمنظومة الإدارية والتنفيذية في محافظة دمياط.

