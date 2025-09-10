قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

لدعم الصادرات المصرية.. انطلاق معرض كايرو فاشون آند تكس الدولي بالقاهرة غدا

انطلاق معرض "كايرو فاشون أند تكس " الدولي
ولاء عبد الكريم

تنطلق غدا الخميس، فعاليات الدورة 77 من معرض Cairo fashion&tex للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، تحت شعار "دعم الصادرات المصرية" بمشاركة أكثر من 350 مصنعاً مصرياً.

وذلك برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشريف، رئيس الجهة  المنظمة للمعرض إن معرض كايرو فاشون آند تكس، - نسخة التصدير - يُعتبر منصة هامة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات.

وأشار إلى أنه من المقرر مشاركة أكثر من 1000 زائر من مختلف الدول، ما يعكس أهمية المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم."

زوار من حوالى 18 دولة

وأشار إلى انه تم تأكيد حضور زوار من حوالى 18 دولة لمعرض Cairo fashion&tex وتشمل السعودية والاردن والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وروندا وايطاليا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة والبرازيل
والولايات المتحده الامريكيه وكندا.

وأضاف الشريف: "ان المعرض يغطي مجالات متنوعة تشمل الملابس الرجالية والنسائية، الملابس الداخلية، الملابس الرياضية، والأقمشة بمختلف أنواعها. وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة وأجهزة ماكينات الخياطة، ما يُساهم في تطوير الصناعة المحلية."

وأشار الشريف إلى أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصنعين وتسهيل الإجراءات.

وتابع حديثه قائلاً: "تعمل الدولة على توفير بيئة استثمارية مشجعة، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية."

كما أكد الشريف على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: "تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الملابس يُظهر التزامنا المشترك بتعزيز الصادرات. نحن نهدف إلى رفع نسبة الصادرات المصرية في قطاع الملابس والأقمشة، وهذا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية."

وشدد الشريف على أهمية هذا الحدث في فتح قنوات جديدة للتجارة والفرص الاستثمارية، قائلاً: "نهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة تعكس المهارة المصرية، ونسعى لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الدولية."

واختتم حديثه بأن نسخة التصدير من "كايرو فاشون اند تكس " يعد فرصة مثالية للمصنعين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار، مما يُعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

صادرات الملابس الجاهزة المصرية
يشار الي ان صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، وفقاً لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

فيما حققت صادرات الغزل والمنسوجات  نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

صناعة الملابس الجاهزة كايرو فاشون أند تكس دعم الصادرات المصرية الحكومة المصرية السعودية

لدغات البق

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

سيارات SUV

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

