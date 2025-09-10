رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء: “لازم يبقى في بديل محترم ومتاح أو تعويض مالي يُمكّن المواطن من إيجاد بديل للوحدة السكنية”.

وأشار إلى التوجيه بعمل حصر كامل لعدد الوحدات الآيلة للسقوط، من أجل تنفيذ برنامج يعالج المشكلة التي تهدد أرواح المواطنين، كما فعلت الدولة في برنامج القضاء على المناطق غير الآمنة.

وأوضح أن العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، لم تعد آمنة إنشائيًا، وصدر لها قرارات هدم كلي من المحافظات.

وذكر أن المحافظات ستبدأ عمليات ترميم للحفاظ على المباني التي لا تحتاج الهدم، معقبًا: “هدفنا تأمين أراوح الأسر القاطنين بتلك العقارات، وتوفير البدائل للحفاظ على حياتهم وأمنهم”.

وأكمل: “المواطن يتخوف إنه لو خرج ممكن ميرجعش تاني لأن معندوش بديل، لكن نقترح البديل في تلك الحالة تقديم وحدات متاحة في نفس المكان أو الترميم، ومن المهم بالنسبة لنا تأمين مأوى للأسر”.