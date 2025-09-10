قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مفاجأة بشأن السيارات الكهربائية.. رئيس الشعبة يوضح

كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير قرار رفع شحن السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 80% على المبيعات في مصر، وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على مبيعات السيارات، وأن أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة، وأن أهم ميزة كان بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن كل مواطن قبل شراء السيارة يفكر في السيارة التي تستخدم وقود منخفض السعر، ولذلك البعض كان يذهب لـ الكهربائية بدلا من التي تعمل بالغاز من أجل تقليل تكلفة الاستخدام.

ولفت إلى أنه بهذه القرار فقدت السيارات الكهربائية أفضل ميزة كانت تتميز بها، وأن عدد السيارات الكهربائية التي تسير في مصر وصل إلى 13 ألف سيارة، وأن هذا الرقم ليس كبير، وبهذا القرار سيكون الإقبال على شراء السيارات ضعيف جدا.


وأوضح أنه يطالب بإعادة التفكير في أسعار شحن السيارات الكهربائية بمصر، من أجل زيادة الطلب عليها، أو يتم تخفيض سعر السيارة نفسها بنسب كبيرة.

السيارات السيارات الكهربائية الشعبة العامة للسيارات أسعار الشحن

