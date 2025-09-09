أخبار السيارات| إعفاء جمركي أمريكي للشركات اليابانية.. تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق السعودي، حيث تقدم بايك الصينية مجموعة من سياراتها ضمن موديلات 2025، منها X35 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وتقدم بسعر يبدأ من 45,989 ريالا سعوديا بالتحديد.

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تتعلق بقطاع السيارات، تمنح إعفاءات وتخفيضات جمركية مهمة، مقابل زيادة اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

أعلنت شركة ريماك تكنولوجي عن أحدث ابتكاراتها في مجال البطاريات الصلبة والمحاور الكهربائية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ميونيخ للسيارات.

بينما تركزت عناوين الأخبار ، مؤخرًا على عودة محرك هيمي V8 الشهير، واصلت شركة ستيلانتيس خطواتها في مجال التحول الكهربائي.

شهدت شركة تسلا نموًا غير مسبوق في مبيعاتها داخل السوق الياباني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتقترب من منافسة نيسان التي تتربع على عرش السيارات الكهربائية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا.