قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف جوي يثير جدلًا واسعًا.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة | تقرير
بابا الفاتيكان: الهجوم الإسرائيلي في الدوحة حادث خطير للغاية
إنقاذ طفلة حديثة الولادة بمستشفى عزبة البرج
مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة
إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر أمني: التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل 6 من قادة حماس في الدوحة
وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة
البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تمسكها بمبادئ القانون الدولي
أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر
إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة ضد قادة حركة "حماس" في الدوحة
رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
روسيا تهدد باتخاذ تدابير مضادة حال تنامي وجود الناتو
15 دقيقة .. إصابة مرموش ويدخل أسامة فيصل في مباراة مصر وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إعفاء جمركي أمريكي للشركات اليابانية.. تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق السعودي، حيث تقدم بايك الصينية مجموعة من سياراتها ضمن موديلات 2025، منها X35 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وتقدم بسعر يبدأ من  45,989 ريالا سعوديا بالتحديد.

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تتعلق بقطاع السيارات، تمنح إعفاءات وتخفيضات جمركية مهمة، مقابل زيادة اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

أعلنت شركة ريماك تكنولوجي عن أحدث ابتكاراتها في مجال البطاريات الصلبة والمحاور الكهربائية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ميونيخ للسيارات.

بينما تركزت عناوين الأخبار ، مؤخرًا على عودة محرك هيمي V8 الشهير، واصلت شركة ستيلانتيس خطواتها في مجال التحول الكهربائي.

شهدت شركة تسلا نموًا غير مسبوق في مبيعاتها داخل السوق الياباني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتقترب من منافسة نيسان التي تتربع على عرش السيارات الكهربائية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا.

أسعار بايك X35 موديل 2025 ترامب شركات السيارات اليابانية مدة شحن السيارات الكهربائية سيارة خارقة بثلاث محركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ما الأسباب وراء انتشار الأمراض المزمنة عالميًا؟ نمط الحياة والتلوث والشيخوخة

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد