كارولينا كرم وجاد شويري: كليب راجعين يا إسكندرية مغامرة مليئة بالحب

نظّم فريق عمل كليب "راجعين يا إسكندرية" مؤتمرًا صحفيًا بحضور الفنانة اللبنانية كارولينا كرم والمطرب والمخرج جاد شويري، للكشف عن كواليس العمل الذي صُوِّر مؤخرًا في عروس البحر المتوسط.

أكّد جاد شويري خلال المؤتمر أن الإسكندرية تمثل له مكانة خاصة وملهمة، حيث ارتبطت بذكريات مؤثرة في بدايات مشواره الفني، مشيرًا إلى أن الكليب الجديد يعدّ انطلاقة لمرحلة غنائية جديدة بعد فترة انشغاله بالإخراج والإنتاج. وأوضح أن استقبال الجمهور السكندري لهما خلال التصوير كان مليئًا بالحب والطاقة الإيجابية، وهو ما انعكس على أجواء الكليب.

من جانبها، وصفت كارولينا كرم تجربة تصوير الكليب في شوارع وأحياء الإسكندرية بأنها "مغامرة جميلة"، مؤكدة أنها استمتعت باكتشاف أماكن مميزة وتجربة أكلات غير معتادة مثل الحواوشي السكندراني و"وش البيتزا" الذي وصفته بأنه غريب لكن لذيذ.

كما أشار الفنانان إلى التجربة المميزة التي عاشوها في نادي الاتحاد السكندري، حيث لقوا ترحيبًا كبيرًا وشاركوا اللاعبين أجواءً مليئة بالحماس والدفء.

واختتم جاد شويري بالتأكيد أن الأغنية رسالة حب صادقة لمصر وأهلها، قائلًا: "الأغنية مغامرة مليانة حب متبادل بيننا وبين الجمهور المصري، وده أهم من أي تفاصيل تقنية".