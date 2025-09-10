السفير الأمريكي لدى إسرائيل: جمدنا جهودنا للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، أن بلاده جمدت جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إقناع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، في ظل تصاعد الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال هاكابي في تصريحات صحفية، إن "الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطينية أدى إلى انهيار الجهود الأمريكية لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن التوترات السياسية الأخيرة عقدت مساعي الوساطة الأمريكية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأموال ستظل محتجزة إلى أجل غير مسمى، أوضح السفير أن "كل شيء الآن مجمد في مكانه"، في إشارة إلى توقف كامل في التحركات الأمريكية بهذا الشأن.

وأكد هاكابي أن حجم الأموال المحتجزة "كبير للغاية" ويتسبب بـ"معاناة اقتصادية غير مسبوقة للفلسطينيين"، إلا أنه ألقى باللوم جزئياً على السلطة الفلسطينية، معتبراً أنها "تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تشجيعها جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".

وتشكل أموال الضرائب (المقاصة) المصدر الأساسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، حيث تقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة عن السلطة، وتحتجزها بين الحين والآخر كوسيلة ضغط سياسي.