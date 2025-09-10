انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس بسبب تراجع الخدمات

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع الشهر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 0.1٪ عن يوليو.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يرصد التضخم في سلسلة التوريد قبل أن يضرب المستهلكين - أظهر أن تضخم الجملة تباطأ في أغسطس بعد أن ارتفع بنسبة 0.7٪ في يوليو.

وانخفضت أسعار خدمات الجملة بنسبة 0.2٪ عن يوليو على هوامش ربح أصغر في تجار التجزئة وتجار الجملة، مما قد يكون علامة على أن تلك الشركات تستوعب تكلفة الضرائب الشاملة للرئيس دونالد ترامب - التعريفات - على الواردات.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.6٪.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفضت أسعار المنتجين الأساسيين بنسبة 0.1٪ عن يوليو وارتفعت بنسبة 2.8٪ عن العام السابق.