صرف 500 نظارة.. مستقبل وطن الإسكندرية ينظم قافلة طبية مجانية لذوي الهمم

نظمت أمانة الأشخاص ذوي الاعاقة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة سلوى عطية، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لدعم أهالينا من الفئات الأكثر احتياجًا بمركز التأهيل المهني بالرصافة بمحرم بك.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الحزب يسعى دائمًا إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أبناء المحافظة، من خلال تنظيم عدة مبادرات وقوافل طبية، وذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي للحزب.

وأشار الدكتور سعيد عبد العزيز إلى إن القافلة تأتي ضمن سلسلة قوافل وفعاليات سيقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة لخدمة الأهالي ورفع الأعباء عنهم، وذلك ضمن خطة الحزب بشأن تلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت سلوى عطية إن القافلة شملت تخصصات الباطنة والجلدية والنسا والتوليد والقلب والأوعية الدموية والعظام والرمد والجراحة والأطفال والأنف والأذن، وتم صرف نحو 500 نظارة طبية مجانية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل عدد من الحالات علاج على نفقة الدولة وعمليات مياه بيضاء وتحويل حالات أشعة وتحاليل مجانية.

ووجهت سلوى عطية الشكر لأعضاء أمانة الأشخاص ذوي الهمم على التنظيم الرائع للفعالية، مشيرة إلى أن القافلة لاقت إقبالاً كبيرًا من قبل أهالي الدائرة.