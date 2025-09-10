ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل.. ونتنياهو يعيش وهم النجاح الساحق

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن العدوان الإسرائيلي على قطر يعد عدوانًا غاشمًا وفاشلًا، معتبراً أن ما يجري لا يعكس فقط عقلية توسعية بل جنون توسعي من جانب إسرائيل، التي باتت تتصرف كأن الشرق الأوسط مجالها الحيوي، بحسب تعبير رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن عرض خرائط تؤكد هذا التوجه في سبتمبر 2023، وتحدث علنًا في 2024 عن نية إسرائيل «وضع يدها حيث تشاء».

وقال رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة شاركت فيها، وفق المصادر الإسرائيلية، 15 طائرة حربية، لكنها فشلت فشلًا ذريعا، مشيرًا إلى تناقض التصريحات الإسرائيلية التي عزت الإخفاق إلى إشراف جهاز الشاباك بدلاً من الموساد، والذي بحسب الروايات رفض توقيت العملية.

وشدد على أن هذا الفشل يؤكد أن النجاح الساحق والقدرة الفائقة التي يتحدث عنها نتنياهو مجرد أوهام، لافتًا إلى أن إسرائيل عاجزة حتى الآن عن إخضاع المقاومة داخل قطاع غزة رغم مرور ما يقرب من عامين على التصعيد، وفشلها في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية أو تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.

وختم رشوان بالتأكيد أن مجرد طلب نتنياهو توقيع اتفاق لنزع السلاح هو اعتراف ضمني بشرعية المقاومة، متسائلًا: «إذا كنت تطلب نزع سلاحهم، فما الذي تفعله إذن طوال هذا الوقت؟».