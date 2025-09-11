قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​رئيس مدينة شرم الشيخ يتابع مطالب المواطنين

رئيس مدينة شرم الشيخ مع المواطنين
رئيس مدينة شرم الشيخ مع المواطنين
ايمن محمد

​عقد اللواء نادر علام، رئيس  مدينة شرم الشيخ، اجتماعه الأسبوعي مع الأهالي، تطبيقاً لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. 

وخلال اللقاء، ناقش الحضور قضايا خدمية حيوية، أبرزها ملفا الإسكان و الإشغالات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وفق الأطر القانونية.

​وقد تركزت معظم مطالب الأهالي على ملف الإسكان. 

وأكد رئيس المدينة أن العمل جارٍ لتلبية هذه الطلبات، مشيراً إلى أن توجيهات المحافظ تتركز على توفير سكن دائم للمقيمين. 

وتعمل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع وزارة الإسكان على متابعة المشاريع السكنية القائمة، مثل مشروع الإسكان البديل في منطقة الرويسات، الذي يهدف إلى تحويلها من منطقة عشوائية إلى مجتمع سكني متكامل ومستدام.

​كما استمع رئيس المدينة لمطالب أخرى تتعلق بملفي الإشغالات وطلبات التصالح في مخالفات البناء. 

 وأوضح للمواطنين أن لجنة الفحص تعمل باستمرار، ضمن الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف الحيوي. 

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تسريع الإجراءات لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار، مع معالجة المشكلات العمرانية بآليات قانونية منظمة.

​وتُعد هذه الملفات (الإسكان، والتصالح في المخالفات، والإشغالات) جزءاً لا يتجزأ من خطة الإصلاح العمراني الشامل بمدينة شرم الشيخ، وتأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار رؤية مصر 2030.

وأكدت الأجهزة المحلية التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​وتأتي هذه الاجتماعات الأسبوعية كأحد أبرز محاور استراتيجية الحكومة للاتصال المستدام، التي تهدف إلى بناء قنوات حوار فعالة بين الدولة والمجتمع.

وتُعد هذه اللقاءات منصة مفتوحة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، ما يساهم في حل المشكلات وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

جنوب سيناء شرم الشيخ لقاء المواطنين توجيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

حكم السير المخالف في الطرق العامة؟

حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء تجيب

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. حصن نفسك الآن

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد