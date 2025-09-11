​رئيس مدينة شرم الشيخ يتابع مطالب المواطنين

​عقد اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، اجتماعه الأسبوعي مع الأهالي، تطبيقاً لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وخلال اللقاء، ناقش الحضور قضايا خدمية حيوية، أبرزها ملفا الإسكان و الإشغالات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وفق الأطر القانونية.

​وقد تركزت معظم مطالب الأهالي على ملف الإسكان.

وأكد رئيس المدينة أن العمل جارٍ لتلبية هذه الطلبات، مشيراً إلى أن توجيهات المحافظ تتركز على توفير سكن دائم للمقيمين.

وتعمل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع وزارة الإسكان على متابعة المشاريع السكنية القائمة، مثل مشروع الإسكان البديل في منطقة الرويسات، الذي يهدف إلى تحويلها من منطقة عشوائية إلى مجتمع سكني متكامل ومستدام.

​كما استمع رئيس المدينة لمطالب أخرى تتعلق بملفي الإشغالات وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح للمواطنين أن لجنة الفحص تعمل باستمرار، ضمن الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف الحيوي.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تسريع الإجراءات لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار، مع معالجة المشكلات العمرانية بآليات قانونية منظمة.

​وتُعد هذه الملفات (الإسكان، والتصالح في المخالفات، والإشغالات) جزءاً لا يتجزأ من خطة الإصلاح العمراني الشامل بمدينة شرم الشيخ، وتأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار رؤية مصر 2030.

وأكدت الأجهزة المحلية التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​وتأتي هذه الاجتماعات الأسبوعية كأحد أبرز محاور استراتيجية الحكومة للاتصال المستدام، التي تهدف إلى بناء قنوات حوار فعالة بين الدولة والمجتمع.

وتُعد هذه اللقاءات منصة مفتوحة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، ما يساهم في حل المشكلات وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.