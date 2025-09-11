قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
محافظات

لمناقشة خطة الأنشطة.. القومي للمرأة يعقد اجتماعه الشهري بكفر الشيخ

محمود زيدان

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر 2025، لمناقشة أبرز الأنشطة والمستجدات التي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "معاً بالوعي نحميها". 

جاء هذا  الاجتماع برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وجرى استعراض خطط العمل المقبلة ومناقشة الجهود المبذولة لخدمة قضايا المرأة بالمحافظة.

أبرز النقاط التي ناقشها الاجتماع

 ناقش الاجتماع، التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إرسال استمارات تسجيل للميسرات بهدف مساعدة السيدات على الاستفادة من المنحة المقدمة.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل محافظ كفرالشيخ لتوفير منافذ تسويقية دائمة للسيدات صاحبات الحرف، بعد أن أبدت الكثيرات منهن رغبتهن في المشاركة بالمعرض الدائم.

واستعرض خطة تنفيذ لقاء توعوي مع جامعة كفر الشيخ حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الإعلان عن معسكر التنشئة المتوازنة وحملة الإرشاد الأسري المقرّر إقامتهما في سبتمبر. كما تم استعراض خطة جلسات "الدوار" لهذا الشهر.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفعّالة في المجتمع، ومناقشة أي مستجدات تخدم قضاياها في محافظة كفرالشيخ.

