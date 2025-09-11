لمناقشة خطة الأنشطة.. القومي للمرأة يعقد اجتماعه الشهري بكفر الشيخ

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر 2025، لمناقشة أبرز الأنشطة والمستجدات التي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "معاً بالوعي نحميها".

جاء هذا الاجتماع برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وجرى استعراض خطط العمل المقبلة ومناقشة الجهود المبذولة لخدمة قضايا المرأة بالمحافظة.

أبرز النقاط التي ناقشها الاجتماع

ناقش الاجتماع، التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إرسال استمارات تسجيل للميسرات بهدف مساعدة السيدات على الاستفادة من المنحة المقدمة.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل محافظ كفرالشيخ لتوفير منافذ تسويقية دائمة للسيدات صاحبات الحرف، بعد أن أبدت الكثيرات منهن رغبتهن في المشاركة بالمعرض الدائم.

واستعرض خطة تنفيذ لقاء توعوي مع جامعة كفر الشيخ حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الإعلان عن معسكر التنشئة المتوازنة وحملة الإرشاد الأسري المقرّر إقامتهما في سبتمبر. كما تم استعراض خطة جلسات "الدوار" لهذا الشهر.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفعّالة في المجتمع، ومناقشة أي مستجدات تخدم قضاياها في محافظة كفرالشيخ.