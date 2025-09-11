قدم برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار السمك اليوم 11 سبتمبر 2025 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات السمك لمعرف آخر الأسعار اليوم، موضحة أن جميع المنازل المصرية لا تستغنى عن أكل السمك.

وقال صاحب محل السمك إن الأسعار اليوم بالنسبة للبطلي تتراوح بين الـ 90 لـ 100 جنيه، والبطلي البلدي بـ 120 جنيه، وأن سعر كيلو البوري 230 جنيه، والفليه بـ450 جنيه.

ولفت إلى أن الجنبري المستورد بـ 550 جنيه، والجنبري الدمياطي بـ 650 جنيه، وأن كل نوع من الأسماك يكون له سعر مختلف.