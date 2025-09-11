قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار السمك اليوم 11 سبتمبر 2025

السمك
السمك
البهى عمرو

 قدم برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار السمك اليوم 11 سبتمبر 2025 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات السمك لمعرف آخر الأسعار اليوم، موضحة أن جميع المنازل المصرية لا تستغنى عن أكل السمك.

وقال صاحب محل السمك إن الأسعار اليوم بالنسبة للبطلي تتراوح بين الـ 90 لـ 100 جنيه، والبطلي البلدي بـ 120 جنيه، وأن سعر كيلو البوري 230 جنيه، والفليه بـ450 جنيه.

ولفت إلى أن الجنبري المستورد بـ 550 جنيه، والجنبري الدمياطي بـ 650 جنيه، وأن كل نوع من الأسماك يكون له سعر مختلف.

أسعار السمك السمك محلات السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الهيئة القومية

"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية

وزير المالية شريف الكيلاني

المالية تبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط: حجم الصادرات المصرية إلى تونس 434.5 مليون دولار خلال 2024

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد