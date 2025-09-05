العظم والبروتين ومسحوق السمك.. نقلة اقتصادية للثروة الحيوانية بمصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي كميات المنتج النهائي من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذ بح خلال شهر أغسطس 2025، والتي بلغت حوالي 3063.7 طنًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة آمنة وصحية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الكميات المنتجة خلال شهر أغسطس شملت: 1756.8 طن من مسحوق البروتين، و470.5 طن من مسحوق العظم، و16.1 طن من مسحوق السمك، بالإضافة إلى 517.4 طن من الجيلاتين، و302.9 طن من أعلاف الحيوانات الأليفة.

وقد بلغ إجمالي عدد الجلود الناتجة عن الذبح بمجازر المحافظات حوالي 108,626 جلدًا، من بينها: 47,800 جلدًا من الأبقار، و19,731 جلدًا من الجاموس، و3,257 جلدًا من الجمال، فضلًا عن 36,762 جلدًا من الأغنام، و1,076 جلدًا من الماعز.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم سحب عينات من المخلفات الحيوانية المعدّة للتصنيع والتصدير، لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستفادة من المخلفات الحيوانية ضمن منظومة متكاملة لضمان الاستخدام الآمن بيئيًا للمخلفات وتعزيز قيمتها الاقتصادية. وأوضح أن مساحيق البروتين والعظام تدخل في تركيب الأعلاف المركزة وتُستخدم كمصدر للبروتين الحيواني في تغذية الحيوانات الأليفة والأسماك والدواجن.

وأكد استمرار العمل في تطوير المجازر على مستوى الجمهورية ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحسين سلاسل الإمداد الحيواني، وتطبيق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وخدمة الاقتصاد الوطني.