ضبط مدير مكتبة غير مرخصة بحوزته كتب وملازم دراسية مقلدة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسئول عن مكتبة دون ترخيص بالجيزة وبحوزته كميات من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تفويض.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) بطرح وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وبداخلها 950 نسخة من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية مقلدة ومنسوخة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.