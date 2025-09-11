ضبط مدير مكتبة غير مرخصة بحوزته كتب وملازم دراسية مقلدة بالجيزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
حوادث

إسلام دياب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسئول عن مكتبة  دون ترخيص بالجيزة وبحوزته كميات من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تفويض.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) بطرح وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وبداخلها 950 نسخة من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية مقلدة ومنسوخة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

