عضو بالشيوخ يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.. ويؤكد: انتهاك صارخ لسيادة دولة شقيقة

أكد النائب معتز صفوت ، عضو مجلس الشيوخ ، أن العدوان الإسرائيلي علي الأراضي القطرية لإستهداف وفد حركة حماس أثناء تواجده بالدوحة يُعد عدواناً صارخاً علي سيادة دولة عربية شقيقة ، وضرباً لكل قواعد مباديء القانون الدولي لافتاً أن هذا العدوان إنما يؤكد سياسة إسرائيل العدوانية وعدم قبولها لأي مقترحات سياسية لإنهاء أي صراع.

وأضاف " عضو مجلس الشيوخ " في تصريحات صحفية له اليوم ،أن ما حدث من هجوم إسرائيلي علي الأراضي القطرية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتابع قائلاً: وأيضاً خرق القوانين الدولية وتجاوز الأعراف الدبلوماسية دون أي رادع، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي وقفة حقيقية لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد " صفوت" أن تجاهل المجتمع الدولي وعدم وجود أي عقوبات ضد إسرائيل هى التي شجعتها على التمادي في ارتكاب الجرائم، ليس فقط بحق الفلسطينيين، وإنما بحق سيادة الدول العربية أيضا، مشددا على أن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، ستبقى في الصفوف الأمامية دفاعا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضا لكل أشكال العدوان على الدول العربية.

وطالب "عضو الشيوخ" ، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى بالانتفاض لوقف بلطجة وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.