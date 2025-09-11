قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
رياضة

مهيب عبد الهادي للراحل إيهاب جلال: سيرتك العطرة وأخلاقك الطيبة في قلوبنا

ايهاب جلال
ايهاب جلال
ميرنا محمود

أحيي الإعلامي مهيب عبد الهادي ذكري وفاة  المدرب إيهاب جلال بكلمات موثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:النهاردة ذكرى وفاة المحترم ايهاب جلال .. رحمة الله عليه،رحلت عنّا وبقيت سيرتك العطرة وأخلاقك الطيبة في قلوبنا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناتة.

يذكر أن أحيت سلمى إيهاب، نجلة المدرب الراحل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ذكرى ميلاده الأول بعد وفاته، برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».


وكتبت سلمى إيهاب جلال في رسالتها: «كل سنة وأنت مُنَعَّم في جنات الرحمن يا بابا. عيد ميلادك جه وإنت بعيد عننا، ومش هنحتفل بيه معاك زي كل سنة، عيدك في الجنة يا حبيبي. لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب إنك مش هنا، على طول بدعيلك، ولسه صورتك وضحكتك قدامي».

وأضافت: «ربنا ينور قبرك زي ما كنت بتنور حياتنا، ويجمعني بيك في الجنة على خير. اللهم ارحم فقيد قلبي، واغفر له، وآنس وحشته، ووسّع قبره، واجعل عيده في الجنة أجمل وأطيب مما كان في الدنيا. بحبك ووحشتني يا نور عيني».


يذكر أن إيهاب جلال رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة تدريبية حافلة في الكرة المصرية. 

الراحل ايهاب جلال المدرب ايهاب جلال المنتخب

