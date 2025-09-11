مهيب عبد الهادي للراحل إيهاب جلال: سيرتك العطرة وأخلاقك الطيبة في قلوبنا

أحيي الإعلامي مهيب عبد الهادي ذكري وفاة المدرب إيهاب جلال بكلمات موثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:النهاردة ذكرى وفاة المحترم ايهاب جلال .. رحمة الله عليه،رحلت عنّا وبقيت سيرتك العطرة وأخلاقك الطيبة في قلوبنا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناتة.

يذكر أن أحيت سلمى إيهاب، نجلة المدرب الراحل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ذكرى ميلاده الأول بعد وفاته، برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وكتبت سلمى إيهاب جلال في رسالتها: «كل سنة وأنت مُنَعَّم في جنات الرحمن يا بابا. عيد ميلادك جه وإنت بعيد عننا، ومش هنحتفل بيه معاك زي كل سنة، عيدك في الجنة يا حبيبي. لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب إنك مش هنا، على طول بدعيلك، ولسه صورتك وضحكتك قدامي».

وأضافت: «ربنا ينور قبرك زي ما كنت بتنور حياتنا، ويجمعني بيك في الجنة على خير. اللهم ارحم فقيد قلبي، واغفر له، وآنس وحشته، ووسّع قبره، واجعل عيده في الجنة أجمل وأطيب مما كان في الدنيا. بحبك ووحشتني يا نور عيني».



يذكر أن إيهاب جلال رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة تدريبية حافلة في الكرة المصرية.