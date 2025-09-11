قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
القائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية في مستهل اللقاء على الترحيب بتشيتوسي نوجوتشى، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال فترة عملها في مصر والتي بدأتها رسمياً إعتباراً من أغسطس 2025  ، مؤكدة أهمية التعاون المثمر بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال برنامج الدعم الفنى وغيرها من المشروعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية الطبيعة والبيئة.

وأشادت د.منال عوض بحجم الشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر في عدد من الملفات خلال الفترة الماضية وتحقيق عدد من النجاحات على أرض المحافظات .

وتطرق الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بملفات ومجالات التعاون المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين على أرض المحافظات والتى تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والدول والجهات المناحة فى مجالات مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الطبيعة وعلى رأسها مبادرة تمويل التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية والبرنامج الشامل لدعم وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى، والتقرير الوطنى السابع للتنوع البيولوجي ومشروع تعزير البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى ورفع قدراتها ووضعها على خريطة السياحة البيئية والسياحة العالمية وتدريب المجتمع المحلي على بعض الحرف اليدوية والتراثية ومبادرة البحر الأحمر للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفاظ على طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة ، وتنفيذ بعض المشروعات فى المحافظات الساحلية والدلتا للحد من التغيرات المناخية والتكيف والتخفيف من آثارها ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى جنوب سيناء" جرين شرم" والمنح الصغيرة بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة ونظام الإنذار المبكر للظواهر الجوية الحادة بالتعاون مع مجلس الوزراء وبالشراكة بين وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه لملف المحميات الطبيعية والعمل خلال الفترة الحالية على تطويرها ورفع كفاءتها وتعزيز الميزة التنافسية لها بالشراكة مع الجهات الدولية المعنية والقطاع الخاص للحفاظ عليها وتحسين الخدمات المقدمة بها.

كما أشارت د.منال عوض إلى حرصها على تنفيذ عدد من المشروعات على أرض الواقع فيما يخص بملف التغيرات المناخية ومواجهة آثارها ودعم جهود الدولة فى هذا الملف .

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبرنامج على المستوي المركزي وعدد من محافظات صعيد مصر وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص وجذب المستثمرين ودعم التنمية المستدامة وإعداد استراتيجية للوزارة خاصة بالتغير المناخى واستراتيجية للتنمية الريفية والتعاون فى مجال السياحة الريفية فى عدد من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية سرعة تنفيذ المشروعات الاقتصادية التى تم توقيعها الشهر الماضى بالتعاون مع البرنامج والاتحاد الأوروبى فى محافظات بني سويف والاقصر وأسوان والفيوم لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلى والتنمية المجتمعية .

ومن جانبها أعربت  تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للقاء وزيرة التنمية المحلية عقب توليها مهام عملها رسمياً في مصر والبناء على ما تحقق من إنجازات بين الجانبين خلال السنوات الماضية ، كما أشادت المديرة الجديدة للبرنامج بحجم التعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة في عدد من المجالات المشتركة .

كما أشارت الممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استعدادها لفتح آفاق تعاون جديدة مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة في إطار النهج الجديد للوزيرة لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به الوزارتين من مشروعات ومبادرات علي أرض في المحافظات .

حضر اللقاء من وزارة التنمية المحلية السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ، ومن وزارة البيئة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى.  والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائى وعدد من ممثلى البرنامج بالقاهرة .

