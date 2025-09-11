هالة صدقي لـ صدى البلد: عمر زهران اتهان واتجرح

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سبب دفاعها المستمر عن المخرج عمر زهران، بعد أزمة سجنه في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "عمر زهران إنسان بريء اتظلم، وظلمه مش بس في الكلام الفاضي اللي اتقال عليه، لكن كمان في إنه اتخان واتجرح من أعز أصدقائه.. ده الوجع الحقيقي.. ربنا ما يوريه لحد.. لما تبقى صحبتك من 30 سنة وتضربك في مقتل، ده صعب، وأنا متحملة كل اللي بيحصل لي عشان بقول كلمة حق قدام ربنا".

وفي سياق آخر، كانت الفنانة هالة صدقي قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعها بالمخرج عمر زهران، في أول ظهور له بعد الإفراج عنه.



وعلقت صدقي على الفيديو قائلة: "أول ظهور لعمر زهران في وسط زملائه وتلامذته اللي طلعوا على إيديه، وأصبحوا من أهم مذيعات مصر، خلال احتفال عيد ميلاد الحبيبة العزيزة مفيدة شيحة. ومفيش أصدق من استقبالهم ليه، وفرحة مفيدة وهي بتقول 'ده أستاذي'. الدنيا كلها بتحبك يا عمر، وفرحتهم بيك لا توصف. ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ومفيش غير الصح هو اللي بيصح".



وكان المخرج عمر زهران قد حصل على الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف مدة العقوبة الصادرة ضده، وفقًا للوائح السجون، في القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.