غدا.. فرقة أعز الناس تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي بمعهد الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساء غد /الجمعة/ على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا لفرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوي تحت عنوان "بليغ النغم" بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على رموز وأعلام الموسيقى العربية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من مؤلفات لحن الشجن الموسيقار بليغ الشهيرة منها: "أعز الناس، على حسب وداد قلبي، عدى عليا وسلم، مغرم صبابا، آه لو قبلتك من زمان، أشكي لمين، طبطب الهوا علينا، الطير المسافر، على رمش عيونها، عشان بحبك أنا، ميدلي بليغ النغم، على قد ما حبينا، میدلي قولوا لعين الشمس، خلاص مسافر إلى جانب باقة من الألحان من مسرحية ريا وسكينة.. أداء كل من أشرف حسن، ياسمين بركات، احمد مجدى، آيات الصالح، سمير صبرى، أحمد شعراوى، حنان مقبل، ميار احمد، محمد خليل، نيروز محمود، هناء عادل واصف، تامر سعيد، دعاء عبد المقصود، اسراء عصام، عزة أسامة، وعمرو عادل إلى جانب فقرة خاصة لعازف البيانو إيهاب عز الدين ويؤدى ألحان كل شي راح وانقضى، تخونوه، ألف ليله وليلة، هوا يا هوا، مداح القمر وفات الميعاد".

يذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931، وأتقن العزف على آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما، تاركا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.