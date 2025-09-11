هيثم دبور يواصل كتابة مسلسل عن مذكرات عمر الشريف

علم صدى البلد أن السيناريست هيثم دبور انتهى من جزء كبير من مسلسل جديد عن مذكرات النجم الراحل عمر الشريف، ولكنه لا يزال في مرحلة مبكرة للخوض في تحديات انتاجه وتنفيذه.



هيثم دبور يعرض له حاليا فيلم "ضي، الذي عرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والذي أعاد الكينج محمد منير إلى السينما، عن كواليس العمل.

وقال الكاتب هيثم دبور، خلال مداخلة ببرنامج "مع خيري"، على قناة "المحور"،: "بدأنا التفكير في الفيلم منذ عام 2019، وساهمت في إنتاج الفيلم بالشراكة مع شركات إنتاج كثيرة".



وأضاف: "صورنا في 60 موقع تصوير من شمال مصر لجنوبها، وبطل الفيلم "بدر محمد"، صبي سكندري، واستغرق البحث عن البطل سنة ونصف وهذه أول تجربة تمثيل له".



إقناع محمد منير

وعن مشاركة الكينج محمد منير في الفيلم، قال الكاتب هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي"،: "استغرقنا 3 سنوات لإقناع محمد منير بالمشاركة في الفيلم".



وجرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.