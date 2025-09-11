قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
محافظات

تكريم الطلاب المتفوقين خلال احتفالية بالمركز الثقافي في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، وذلك تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح والتميز، فضلاً عن تكريم عدد من الشخصيات العامة ذات الدور البارز في خدمة المجتمع المحلي ودعم مسيرة التعليم والتنمية بالمحافظة.

أُقيم الحفل بمسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية والشخصيات العامة من بينهم الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمود عبد العزيز، عميد كلية التربية، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد محمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، والشيخ أحمد زيدان، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالإضافة إلى أولياء الأمور وأعضاء الجمعية، وشهد الحفل فقرات فنية وثقافية، أضفت أجواءً من البهجة والسعادة على الاحتفال.

وأكد محمود توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته خلال الحفل، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم التفوق العلمي وتشجيع النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، سواء في التعليم أو المجالات الخيرية الأخرى.

كما عبّر الطلاب المكرَّمون عن سعادتهم بهذا التكريم، معتبرين أنه يمثل دافعًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد في المستقبل، ووجه أولياء الأمور الشكر للجمعية على هذه اللفتة الكريمة.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية على الطلاب المتميزين، وعدد من الشخصيات العامة التي أثرت الحياة العامة في كفر الشيخ بعطائها ومبادراتها.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جمعية رواد الحياة تكريم الطلاب تكريم المتفوقين

