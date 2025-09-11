تكريم الطلاب المتفوقين خلال احتفالية بالمركز الثقافي في كفر الشيخ

شهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، وذلك تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح والتميز، فضلاً عن تكريم عدد من الشخصيات العامة ذات الدور البارز في خدمة المجتمع المحلي ودعم مسيرة التعليم والتنمية بالمحافظة.

أُقيم الحفل بمسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية والشخصيات العامة من بينهم الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمود عبد العزيز، عميد كلية التربية، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد محمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، والشيخ أحمد زيدان، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالإضافة إلى أولياء الأمور وأعضاء الجمعية، وشهد الحفل فقرات فنية وثقافية، أضفت أجواءً من البهجة والسعادة على الاحتفال.

وأكد محمود توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته خلال الحفل، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم التفوق العلمي وتشجيع النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، سواء في التعليم أو المجالات الخيرية الأخرى.

كما عبّر الطلاب المكرَّمون عن سعادتهم بهذا التكريم، معتبرين أنه يمثل دافعًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد في المستقبل، ووجه أولياء الأمور الشكر للجمعية على هذه اللفتة الكريمة.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية على الطلاب المتميزين، وعدد من الشخصيات العامة التي أثرت الحياة العامة في كفر الشيخ بعطائها ومبادراتها.