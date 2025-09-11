توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة والخصوص

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع عقد تقديم وتوفير خدمات الجمع والكنس والغسيل والنظافة للشوارع لأحياء شبرا الخيمة ( شرق وغرب ) ومدينة الخصوص ، وتوفير خدمات نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة إلى موقع التخلص النهائي ولمدة عشر سنوات وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وقع على العقد اللواء إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة والأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئة الحديثة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة بصورة مستمرة على تحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ وتشغيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتي تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وأكدت د.منال عوض حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة الأدارة الاقتصادية للمنظومة الجديدة للمخلفات والقيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، وطالبت وزيرة التنمية المحلية من مسئولي الشركة ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة في المناطق المستهدفة وفقاً للعقد وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في مجال المخلفات والنظافة خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستتابع عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومحافظة القليوبية جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية والخطط التشغيلية الموضوعة وسير العمل بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة وتقديم مستوي أفضل وشعور المواطنين بالتغيير في تلك الخدمة وفقاً للتعاقد .

ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته باستمرار شركة نهضة مصر في تقديم خدماتها المتكاملة لأعمال النظافة والجمع والغسيل في الشوارع الرئيسية لأحياء شبرا الخيمة (غرب وشرق) ومدينة الخصوص للعام الثالث علي التوالي بالإضافة إلى ذلك، تتولى مسؤولية نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة إلى موقع التخلص النهائي، مما يضمن سير منظومة النظافة بكفاءة وفعالية مع تكثيف اعمال الجمع من المنازل لتلبية احتياجات المواطنين بتلك المدن.

كما أكد محافظ القليوبية أهمية هذا التعاون المستمر، مشيدًا بالأداء المتميز للشركة الذي أسهم في تحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة العامة بالمدينتين ، وأضاف أن تجديد العقد يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمة متميزة، مشيرا إلى أن نظافة مدن واحياء المحافظة من أهم الأولويات التي نعمل عليها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في شركة نهضة مصر، وشدد على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدًا على أن النجاح الحقيقي يكمن في التعاون المشترك والتفاني في العمل لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة في كل شبر من أرض المحافظة.

ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، عن سعادته بتوقيع عقد أعمال النظافة لعدد من أحياء محافظة القليوبية، والتى تمثل إحدى محافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب أنها من أكبر محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية المرتفعة، وأكد أن الشركة لن تدخر جهدا فى إبراز الصورة الحضارية للمناطق التى تعمل بها مع توفير كافة المعدات الحديثة، والعاملين حتى يشعر مواطنى القليوبية بتطور الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد الأستاذ حسام إمام إلى إعتزاز الشركة بثقة الحكومة، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية فى الشركة، ما أدى إلى قيامها بالعمل فى عدة أحياء بمحافظة القاهرة، والقليوبية، إلى جانب عملها بمحافظة الاسكندرية، مما يمثل دافعا كبيرا من أجل إحداث تطوير مستمر فى أداء الشركة بما يتوائم مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية التى تتولاها الدولة المصرية، وأضاف أن الشركة تعمل على تطويرأعمالها وتوسعها داخل القطر المصرى وفق منهج علمى وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الأجنيبة من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ومن شركة نهضة مصر كل من

اللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسة رندا فضه العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ و إبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بالشركة و أحمد غزلان رئيس قطاع المكتب الفني وفيصل توفيق رئيس قطاعات القاهرة الكبري و عمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والمشرف علي العلاقات العامة .