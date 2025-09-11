هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة الأهالي من بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي بالضرب على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وكلب بالجيزة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص)، وطرف ثان أحد الأشخاص جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهم أسلحه بيضاء – كلب، بسبب المزاح تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الأول باستخدام الكلب لترويع الطرف الثاني.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لخلافات بينهم بسبب المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة.