تفاصيل عروض الفيلم اللبناني بعذران خلال شهر أكتوبر

خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، يحظى الفيلم اللبناني بعذران للمخرج سماح القاضي بجولة سينمائية مميزة، بدأت بعرضه العالمي الأول في المسابقة الدولية بمهرجان المكسيك الدولي للأفلام القصيرة يوم 10 سبتمبر، ويتبعه مشاركته بمهرجان فانكوفر السينمائي الدولي بعرضين مطلع شهر أكتوبر.

يتتبع الفيلم قصة طفل صغير من جبل لبنان يواجه وفاة والدته المفاجئة، فيبدأ بالتساؤل حول أسس إيمانه، وهل الله يعاقب الناس أم ينقذهم؟!.

ومن خلال سلسلة من التحديات المليئة بالشقاوة والفوضى في قريته الصغيرة، يحاول أن يسمع ردًّا من الله، لكن دون جدوى. ومع تصاعد إحباطه، ينحو سلوكه نحو العنف والظلام، ويتمرد على التقاليد الدينية التي شكّلت حياته من قبل.

بلغة سينمائية مميزة يُعد الفيلم صياغة عصرية لأسطورة بروميثيوس، بعيون طفل درزي يبلغ من العمر ثماني سنوات من بلدة بعذران.



الفيلم من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، ومن إنتاج دارين حطيط وحنا عطالله (Cinephilia Productions - Route 243) وبدعم من فريدريك افرام من مؤسسة فيلم هاوس مينّا.



ويشارك في البطولة كريم هاني، منير ملاعب، وأدهم بوكروم. تولّى التصوير لويس فيرير ومارسيل باسكوال، والمونتاج جيرارد دكاش ونيكولاس خوري، وتصميم الصوت طوني خوري.

سماح القاضي مخرج وكاتب سيناريو لبناني، تخرّج في أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس. أخرج عددًا من الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية لشركات مثل سامسونغ، تسلا، وفودافون.



وقد ترشّح فيلمه ضمن سلسلة 6:07 على منصة شاهد لجائزة الإيمي الدولية. ومن مشاريعه القادمة الفيلم القصير Ghostland بالإضافة إلى فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان The Olive Press الذي لا يزال قيد التطوير.