قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026.. دغموم يواصل الانفراد بالقمة

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم
إسلام مقلد

يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم النادي المصري البورسعيدي، فرض هيمنته على سباق الهدافين في الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" للموسم الجاري 2025-2026، بعدما نجح في الحفاظ على صدارته منفردًا برصيد 4 أهداف، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز نجوم الفريق البورسعيدي في انطلاقته القوية مع المدرب التونسي نبيل الكوكي.

ويأتي خلفه زميله في الفريق عمر الساعي بـ3 أهداف، ليعكس ذلك القوة الهجومية للمصري الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن. فيما يتقاسم عدد من اللاعبين المركز الثالث برصيد هدفين لكل منهم، يتقدمهم وليد الكرتي (بيراميدز)، شيكو بانزا (الزمالك)، وأحمد سيد "زيزو" (الأهلي).

وفيما يلي جدول ترتيب الهدافين بعد ختام الجولة الخامسة من المسابقة:

المركزاللاعبعدد الأهداف
1عبد الرحيم دغموم – المصري4
2عمر الساعي – المصري3
=3وليد الكرتي – بيراميدز2
=3شيكو بانزا – الزمالك2
=3أحمد سيد زيزو – الأهلي2
=3عمرو السولية – سيراميكا كليوباترا2
=3صلاح محسن – المصري2
=3بدر موسى – بتروجيت2
=3ناصر ماهر – الزمالك2
=3أحمد عاطف – زد2
=3صامويل أمادي – سموحة2
=3منذر طمين – المصري2
=13بابي بادجي – سموحة1
=13أحمد رضا – الأهلي1
=13حسام حسن – مودرن سبورت1
=13علي الفيل – مودرن سبورت1
=13محمد شحاتة – الزمالك1
=13ياسين مرعي – الأهلي1
=13نيتس جراديشار – الأهلي1
=13محمد شريف – الأهلي1
=13رفيق كابو – إنبي1
=13جون إيبوكا – الاتحاد1
=13مروان حمدي – بيراميدز1
=13محمود مايلي – بيراميدز1
=13محمد عمار – الإسماعيلي1
=13إيفرتون – بيراميدز1
=13أسامة فيصل – البنك الأهلي1
=13أحمد حمزة – كهرباء الإسماعيلية1
=13إسلام عيسى – سيراميكا كليوباترا1
=13خوان ألفينا – الزمالك1

الصراع ما زال في بدايته، لكن اللافت أن المصري البورسعيدي يملك أكبر عدد من اللاعبين في قائمة الهدافين، وهو ما يفسر تميزه هذا الموسم وتصدره لجدول الترتيب حتى الآن.

الجزائري عبد الرحيم دغموم عبد الرحيم دغموم النادي المصري البورسعيدي الهدافين في الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز عمر الساعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

فتة شاورما

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج بمذاق شهي

الصفصاف

علاج فعال للأمراض.. اكتشف فوائد الصفصاف الأبيض الصحية

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد