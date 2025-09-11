مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت والصمت على الهجوم على أي دولة عضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل هاجمت الدولة من أجل إستهداف مجموعة من قادة حماس.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن نحن أمام مرحلة جديدة من التآمر الواضح من إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن الأمة العربية تمتلك من القوة والعزيمة للرد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما حدث اليوم في غزة، حدث في لبنان وسوريا واليمن وإيران، وسينتقل نتنياهو المجرم من بلد إلى بلد.