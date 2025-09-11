السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن خردة تابع لوزارة الري بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جاء ذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية في القليوبية بنشوب حريق في مخزن خردة تابع لوزارة الري بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ووفقًا للمعاينة الأولية، فإن مساحة المخزن تبلغ نحو 400 متر، وهو عبارة عن طابق واحد، وقد تم الدفع بـسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تجدد النيران.

كما تم إخطار الجهات المختصة لبيان أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.