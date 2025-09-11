عميد معهد الملكية الفكرية: حماية الإبداع أساس نهضة الدول

قال الدكتور ياسر جاب الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إنّ الملكية الفكرية هي الملكية الخاصة بكل ما ينتج عن العقل البشري من أفكار وإبداعات، موضحًا: "وهي عبارة عن شقين، الأول الملكية الصناعية أي الاختراعات والأمور المتعلقة بمجال الصناعة. والمشرع وضع مجموعة من الضوابط أو الأدوات القانونية التي تستخدم لحماية هذه الاختراعات، أولها وأشهرها براءات الاختراع، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصميمات الصناعية، والمعلومات غير مفصح عنها".

وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشق الثاني هو الملكية الأدبية والملكية الفنية، وهو ما يخص الإبداعات البشرية، فيما يتعلق بكتابة القصص والشعر والنثر والرسومات على سبيل المثال، ويتم حمايتها بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتابع: "الدول المتقدمة مهتمة بالملكية الفكرية، والسبب في تقدم الدول المتقدمة هو اهتمامها بحقوق الملكية الفكرية، فاليابان، خرجت من الحرب العالمية الثانية دون شيء، وركزت على الاستثمار في العقل البشري والعنصر البشري، وبعد ذلك رى تحويل كل الأفكار الخاصة بها إلى سلع وخدمات عالية الجودة، يطلبها العالم كله، لدرجة أن هناك فائض في ميزان المدفوعات في اليابان، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجات العالم من الطلب على المنتجات الخاصة بها، وكل ذلك يرجع إلى أن منتجاتها عالية التكنولوجيا، ومعتمدة على استخدام الفكر والاختراعات الجديدة وما شابه ذلك".



