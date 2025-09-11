قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
خلاف مروري يتحول لقضية رأي عام.. وعبارة فلاح من المنوفية تفتح أبواب التحقيق

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة الفيديو المتداول تحت عنوان "انت فلاح من المنوفية"، والذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيق لحظة تعدٍ لفظي وجسدي على البلوجر أدهم سنجر، بسبب خلاف على أولوية المرور بطريق وصلة دهشور.

الواقعة التي بدأت بكلمات مهينة تحوّلت إلى بلاغ رسمي وتبادل اتهامات، ما دفع النيابة لاستدعاء أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وسط مطالبات بالتحقيق في أبعاد التنمر والاعتداء اللفظي.

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها في واقعة فيديو "إنت فلاح من المنوفية" وتبادل الاتهامات بين طرفي الفيديو.

وقررت النيابة استدعاء البلوجر أدهم سنجر، لسماع أقواله في بلاغه بتعرضه للسب بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

وتقدم البلوجر أدهم سنجر ببلاغ ضد شخص اتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 54 ثانية نشره البلوجر أدهم سنجر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن قيام أحد الأشخاص بسب البلوجر بعد خلاف بينهما على أولوية المرور وادعاء صاحب السيارة اصطدام البلوجر بسيارته.

وقام البلوجر بتصوير الشخص بعدما تعدى عليه بألفاظ نابية مرددا: "انت فلاح من المنوفية " فيما التزم البلوجر الصمت وواصل تصويره وعندما فتح زجاج السيارة قام الشخص بضربه في وجهه.

وتولت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو لبيان ملابساته والوقوف على هوية الأشخاص المتشاجرين وسبب المشاجرة.

