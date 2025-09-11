خلاف مروري يتحول لقضية رأي عام.. وعبارة فلاح من المنوفية تفتح أبواب التحقيق

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة الفيديو المتداول تحت عنوان "انت فلاح من المنوفية"، والذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيق لحظة تعدٍ لفظي وجسدي على البلوجر أدهم سنجر، بسبب خلاف على أولوية المرور بطريق وصلة دهشور.

الواقعة التي بدأت بكلمات مهينة تحوّلت إلى بلاغ رسمي وتبادل اتهامات، ما دفع النيابة لاستدعاء أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وسط مطالبات بالتحقيق في أبعاد التنمر والاعتداء اللفظي.



تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها في واقعة فيديو "إنت فلاح من المنوفية" وتبادل الاتهامات بين طرفي الفيديو.

وقررت النيابة استدعاء البلوجر أدهم سنجر، لسماع أقواله في بلاغه بتعرضه للسب بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

وتقدم البلوجر أدهم سنجر ببلاغ ضد شخص اتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 54 ثانية نشره البلوجر أدهم سنجر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن قيام أحد الأشخاص بسب البلوجر بعد خلاف بينهما على أولوية المرور وادعاء صاحب السيارة اصطدام البلوجر بسيارته.

وقام البلوجر بتصوير الشخص بعدما تعدى عليه بألفاظ نابية مرددا: "انت فلاح من المنوفية " فيما التزم البلوجر الصمت وواصل تصويره وعندما فتح زجاج السيارة قام الشخص بضربه في وجهه.

وتولت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو لبيان ملابساته والوقوف على هوية الأشخاص المتشاجرين وسبب المشاجرة.