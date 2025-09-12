تجديد حبس شقيقين في النصب على المواطنين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب علي المواطنين من خلال بيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة.









كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من المواطنين من شقيقين لقيامهما بالنصب عليهم من خلال بيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة.





عقب تقنين الإجراءت أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.