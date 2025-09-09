قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

30 يوما داخل الحجز .. القصة الكاملة للتيك توكر مونلي صديق سوزي بعد إخلاء سبيله..والمتهم: مبقاش ليا حد

منولى
منولى
رامي المهدي

30 يوما قضاها التيك توكر الشهير "مونلي"، صديق صانعة المحتوى سوزي الأردنية، داخل الحبس بتهمة تشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار النيابة باخلاء سبيل المتهم، حيث علق التيك توكر الأردني الشهير "مونلي"، صديق صانعة المحتوى سوزي، على قرار النيابة المختصة بإخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "مونلي" في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الحمد لله على ما أعطى، الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما سيأتي.. الفترة دي ربنا وحده اللي كان عالم بيا. كنت لوحدي تمامًا، مابقاش ليا علاقة بحد، وكل اللي كانوا حواليّ طلعوا لأجل مصلحة. الحمد لله إن ربنا كشفهم على حقيقتهم. مش قادر أرجع أظهر دلوقتي، نفسيتي مش جاهزة، وهارجع لما أكون كويس."

أنكر البلوجر مونلي تقديمه لمحتوي خادش للحياء العام، قائلا: «أنا بعمل فيديوهات عادية على بعض الأغاني وكنت بشارك سوزي الفيديوهات دي وأغلب الوقت كنا بنرقص وبس».

تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وجاء في البلاغ أن مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية والتي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع، حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي).

وأضاف البلاغ أن مونلي شريك سوزي الأردنية هو مستحق لذات العقوبة القانونية التي تقع على سوزي لاشتراكه معها في كافة الفيديوهات وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت ونشر محتوى هادم للقيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ويستحق نفس عقوبة الفاعل الأصلي شريكته سوزي الأردنية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على مونلي شريك سوزي الأردنية بعد تقنين الإجراءات مع سرعة إجراء التحريات الأمنية والأمر بمنعه من السفر واستصدار أمر بضبطه وإحضاره تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع سوزي الأردنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن ضبط المتهم جاء بعد ورود بلاغات عدة تتهمه بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تمثل خروجًا على الآداب العامة، عبر حساباته على مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم من محل إقامته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته أقر بنشر المحتوى المخالف بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.


ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء.

بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدةبتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

التيك توكر مونلي سوزي الأردنية

