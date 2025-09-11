قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
أخبار البلد

الروتارى الدولي يتعرف على مقاصد مصر السياحية .. تفاصيل مهمة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جينيفر سكوت عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي، بحضور ممثلين عن كل من الروتاري الدولي والمصري، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وبما يساهم في الترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية المتنوعة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير، بالسيدة جينفر سكوت والوفد الروتاري الدولي والمصري المرافق لها، مثمنًا على جهود الروتاري على المستوى الدولي بشكل عام والمصري بشكل خاص ولا سيما من خلال دوره الفعال في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون فيما يخص مبادرة اتحاد روتاري مصر لتقديم ملف لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للروتاري Rotary International Convention لعام 2029 أو 2031، والتي سيتم إقرارها قريباً، ومناقشة ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لإنجاح هذا المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين ويجمع آلاف الأعضاء من أندية الروتاري من أكثر من 100 دولة، لتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع الخدمية والتنموية، وتعزيز التواصل في مجالات العمل المجتمعي.

وقد حضر هذا اللقاء من روتاري مصر كل من الدكتور هشام شوقي المحافظ القادم لروتاري مصر، والدكتورة ميان رسلان المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف مؤتمر الروتاري الدولي بالقاهرة، السيد محمد دولار المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري في الجامعة العربية.
                                                                     
ومن وزارة السياحة والآثار المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

وزير السياحة والآثار الروتاري مصر السياحة سياحة

