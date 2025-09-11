الدكتور كتبلي كدا.. كريم مغاوري يكشف تفاصيل حالته الصحية.. خاص

طمأن الفنان كريم مغاوري الجمهور علي حالته الصحية.

قال كريم مغاوري في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " انا الحمد لله بخير و حالياً في المنزل.



و اضاف كريم مغاوري انا عملت ، ٤ عمليات من شهرين ونص ، فتق في الحجاب الحاجز ، تسليك معدة ، قص معدة ، تحويل مسار ،

والدكتور كتبلي جدول لمدة ٣شهور اكل وشرب وڤيتامينات

انا اهملت وممشتش على الجدول ده خالص لا كنت باكل ولابشرب ولا باخد الڤيتامينات

دوخت ووقعت وقعات جامدة كذا مرة ولما الامر اشتد نقلوني على العناية المركزة ، العمليات مش هي السبب ، الاهمال هو السبب ، قدر الله وماشاء فعل ، و الحمد لله ، الصحة تاج على رؤوس الاصحاء



يذكر أن الفنان كريم مغاوري شارك صورة له مع والده الفنان سامي مغاوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "بحبك جدًا يا بابا.. أنت سندي"