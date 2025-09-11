قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
الدكتور كتبلي كدا.. كريم مغاوري يكشف تفاصيل حالته الصحية.. خاص

الفنان كريم مغاوري
الفنان كريم مغاوري
أوركيد سامي

طمأن الفنان كريم مغاوري الجمهور علي حالته الصحية. 

قال كريم مغاوري في تصريحات خاصة  لموقع صدي البلد الاخباري " انا الحمد لله بخير و حالياً في المنزل. 


و اضاف كريم مغاوري انا عملت ، ٤ عمليات من شهرين ونص ، فتق في الحجاب الحاجز ، تسليك معدة ، قص معدة ، تحويل مسار ، 
والدكتور كتبلي جدول لمدة ٣شهور اكل وشرب وڤيتامينات
انا اهملت وممشتش على الجدول ده خالص لا كنت باكل ولابشرب ولا باخد الڤيتامينات
دوخت ووقعت وقعات جامدة كذا مرة ولما الامر اشتد نقلوني على العناية المركزة ، العمليات مش هي السبب ، الاهمال هو السبب ، قدر الله وماشاء فعل ، و الحمد لله ، الصحة تاج على رؤوس الاصحاء


يذكر أن الفنان كريم مغاوري شارك صورة له مع والده الفنان سامي مغاوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "بحبك جدًا يا بابا.. أنت سندي"

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال

