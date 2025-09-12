قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم 12-9-2025
قرار من النيابة بشأن البلوجر أصالة بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة
جمال الدين: نتخذ خطواتٍ حثيثة لتوطين وتعميق الصناعة بمنطقة القنطرة غرب
في جولة تفقدية.. وزير الكهرباء يتابع سير العمل فى مواقع إضافة مصدر التغذية الثالث لمحطة محولات جزيرة الدهب
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
برلمان

بالقانون .. حالتان يحظر فيها ترقية موظفي الحكومة

أميرة خلف

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة حالات تتسبب في وقف ترقية الموظفين العاملين في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه .


فى هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفي المرقى منه.


شروط ترقية الموظفين

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون ترقية الموظفين للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.


و  تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط ترقية الموظفين بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

