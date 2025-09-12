126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 103085 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وفحص 2100 سائق تبين إيجابية 126 حالة تعاطٍ مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1008 مخالفات مرورية متنوعة السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة، وكذا فحص 171 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، كما تم التحفظ على 6 سيارات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.