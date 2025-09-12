عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة

شهدت منطقة المندرة واقعة ميل عقار بشارع السيد حسين التابع لحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا من حي المنتزه ثان بوجود عقار مائل مأهول بالسكان بالمندرة.

وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إبلاغ شركات مياه الشرب والكهرباء والغاز لفصل جميع المرافق عن العقار ورفع جميع العدادات.

ويقوم السكان حاليًا بإخلاء الطوابق العليا من العقار تمهيدًا لهدمه بعد إخلائه من السكان.

وتواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.