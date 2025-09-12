النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم

مشهد مهيب وجمع غفير من شباب وسيدات ورجال ومشايخ منطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم في الجيزة، حينما نظم حفل كبير لتكريم حفظة القرآن الكريم والبالغ عددهم نحو 1200حافظا لكتاب الله، وسط حشد كبير وضحم من أهالى المكرمين، الذين غمرتهم السعادة برؤية أبنائهم فى هذا التكريم.

وشهد الحفل حضور غفير من أهالي الهرم بالجيزة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وسط أجواء سادها التقدير والامتنان.

واختُتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا العينية للمكرمين من حفظة القرآن الكريم، إضافة إلى توزيع تجهيزات العرائس، وسط فرحة الأهالي الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة.