مفاجاة بعقار المندرة المائل.. وإجراء عاجل من حي المنتزة بالإسكندرية

قالت دعاء عبدالرازق رئيس حي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية إن العقار المائل بشارع السيد حسين رخصته صادرة بأرضي وميزان و10 طوابق، و11 طابقًا مخالفًا ويجرى حاليًا إخلاء الأدوار العليا من العاشر وحتى الدور الأخير تمهيدًا لإزالتهم بالكامل.

لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل بالمندرة

وأشارت عبدالرازق في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وتحديد درجة الميل، حيث توصلت إلى إزالة الأدوار العليا للعقار الذي يبلغ 21 طابقًا مما يشكل خطورة داهمة على قاطنيه وعلى المنازل المجاورة.

بداية الواقعة وإجراءات المحافظة

وشهدت منطقة المندرة واقعة ميل عقارمكون من 21 طابقًا، بشارع السيد حسين التابع لحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا من حي المنتزه ثان بوجود عقار مائل مأهول بالسكان بالمندرة.

وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إبلاغ شركات مياه الشرب والكهرباء والغاز لفصل جميع المرافق عن العقار ورفع جميع العدادات.

إخلاء الطوابق العليا تمهيدًا للهدم

ويقوم السكان حاليًا بإخلاء الطوابق العليا من العقار تمهيدًا لهدمها بعد إخلائه من السكان.

حملات مكبرة على البناء المخالف بالإسكندرية

وتواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.