قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم قرية قرب الجنة للمخرج مو هاراوي بالمغرب

قرية قرب الجنة
قرية قرب الجنة
أحمد البهى

بعد عروض تجارية ناجحة في سينمات باريس وزاوية بمصر في وقت سابق من هذا العام، بدأت عروض الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة للمخرج مو هاراوي لأول مرة تجاريًا بالمغرب في سينما الريف (سينماتيك طنجة) وتستمر حتى يوم السبت 27 سبتمبر بإجمالي 11 عرضا.

وكان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزتين من مهرجان دياجنولي للفيلم النمساوي وهما جائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل تصوير سينمائي للمصور السينمائي المصري مصطفى الكاشف، تتويجًا لرحلة سينمائية مبهرة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث كان الفيلم الصومالي الأول الذي يُعرض ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان.

شارك الفيلم بعدها في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية دولية ومحلية مثل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ودربان السينمائي الدولي، وملبورن السينمائي الدولي، وفاز بثمانية جوائز من بينها جائزة هوغو الذهبية بمسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم نمساوي ضمن جوائز فيينا السينمائية، وجائزة أفضل ممثلة لعناب أحمد إبراهيم في مهرجان سراييفو السينمائي، إضافة إلى تنويه خاص في مهرجان ميونيخ السينمائي، وجائزة أفضل فيلم بمهرجان كورك السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش السينمائي.

يأخذنا فيلم "قرية قرب الجنة" إلى أجواء قرية صومالية ساحرة، حيث يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم. يعرض الفيلم جوهر القرية الساحر، ويغمر المشاهدين في حياة سكانها وهم يسعون لتحقيق آمالهم وسط تحديات الزمن. في حديثه عن الفيلم، أوضح المخرج مو هاراوي أن هدفه كان "سرد قصص مجموعة متنوعة من الناس في الصومال".


الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي كأول تجربة إخراجية له في الأفلام الطويلة، ويُعد عملاً مؤثرًا يتناول الحياة الصومالية، ويضم طاقمًا من الممثلين الواعدين منهم أحمد علي فرح، أحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم.



فيلم قرية قرب الجنة هو إنتاج دولي مشترك يضم شركات مامال فى الصومال، فيلم فرايبيوتر في النمسا، وشركة كازاك للإنتاج في فرنسا، ونيكو فيلم في ألمانيا، تتولى المبيعات الدولية شركة توتيم للأفلام وتتولى التوزيع الدولي Jour2Fête، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة MAD Distribution، التابعة لاستوديو MAD Solutions المستقل في القاهرة.

الفيلم من تصوير مدير التصوير الشهير مصطفى الكاشف، الذي عاد إلى مهرجان كان السينمائي بعد أن انبهر جمهور المهرجان بفيلمه القصير "عيسى" العام الماضي، والذي فاز بجائزة الجمهور في فالوبون وجائزة "Rail d'Or" لأفضل فيلم قصير، بالإضافة إلى ثماني جوائز لأفضل تصوير سينمائي خلال رحلته في المهرجانات.

قامت بالمونتاج جوانا سكرينزي الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جوائز الفيلم النمساوي عن فيلمها "Great Freedom" الحائز على جوائز متعددة، وعملت نور عبد القادر على تصميم الإنتاج.

قرية قرب الجنة مو هاراوي مهرجان دياجنولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

ترشيحاتنا

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

البسيمة

طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

الزنجبيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل كل يوم

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد