قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
برلماني يطالب بمقاطعة التعامل مع الشركات الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تستعرض نتائج المرور الميدانى على 9 مراكز تكنولوجية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة وهي (غرب القاهرة - حى بولاق أبو العلا - حى المطرية - حى عين شمس - حى حدائق القبة - حى الزيتون - حى غرب مدينة نصر - حى منشأة ناصر - حى وسط القاهرة ) خلال شهر أغسطس 2025 .

وتضمن التقرير الذي استعرضته د.منال عوض ، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية التى تم المرور عليها ومتابعة مستوي جميع الخدمات المقدمة لهم فى مختلف الملفات اليومية، وكذا القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية ( أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – وحدات التخزين –أجهزة الماسح الضوئى وسرعة خطوط الانترنت) وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي، كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أى عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات ، كما تم المرور على عدد من المدارس فى نطاق تلك الأحياء لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد ، حيث تم تقليم الأشجار الموجودة داخل المدارس والقيام بأعمال النظافة والتجميل لمحيط عدد من المدارس عن طريق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .

وأوضح التقرير أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة و التراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلات بعض المواطنين الذين التقوا مع أعضاء وفد الوزارة أثناء تواجدهم فى المراكز التكنولوجية المستهدفة بمحافظة القاهرة ، كما تم التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز بسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين فى موعدها القانوني وعدم تأخيرها ومتابعة الطلبات لسرعة الانتهاء منها بما يحقق رضا المواطنين .

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة .. وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة تنظيم دورات تدريبية تخصصية للعاملين بتلك المراكز فى بعض الملفات المهمة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة القادمة، وبصفة خاصة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية خاصة مع وجود شباك خاص لذوي الهمم لدعم حصولهم على الخدمات بالمراكز بسهولة ويسر تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، وكذا توفير كراسى متحركة  لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن المترددين على تلك المراكز .

كما طالبت د.منال عوض بتخصيص شباك لمنظومة تراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية بما يساعد فى تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة علي مستوي مراكز محافظة القاهرة ، وفيما يخص طلبات التصالح علي مخالفات البناء وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات الموجودة المستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لاستيفاء المستندات للبت فى تلك الطلبات والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة وجود صندوق لتلقى الشكاوى والمقترحات بعدد من المراكز التكنولوجية التى لا يتواجد بها صندوق والاهتمام من رئيس المركز ببحث تلك الشكاوي والمقترحات والعرض على رئيس الحي لاتخاذ اللازم ، كما وجهت د.منال عوض بضرورة الاهتمام بالدعم الفنى وتوفير المتخصصين لصيانة الأجهزة بصفة دورية لضمان استمرار العمل بكفاءة  بالإضافة إلى دعم عدد من المراكز ببعض الأجهزة المطلوبة .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل فى محيط المدارس فى إطار استعداد الحكومة للعام الدراسى الجديد .

التنمية المحلية منال عوض المراكز التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

غزة

فلسطين تطالب بتدخل دولي فاعل لحماية طولكرم من ممارسات الاحتلال

قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية طولكرم ومواطنيها من ممارسات الاحتلال

غزة

أمجد الشوا: لا وجود لأي منطقة آمنة في غزة وإسرائيل تدفع المدنيين للنزوح القسري

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد