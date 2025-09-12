مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنهي حياة شاب بالهرم

شهدت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة اليوم الجمعة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص ووفاة احد الاشخاص طعنا بسلاح أبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شارع سهل حمزة بنطاق منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين عرضه على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن، كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى قسم الشرطة، لحين عرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.