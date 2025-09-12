ماريسكا يعلن غياب نجم تشيلسي 3 أشهر

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الجمعة، إن إصابة ليام ديلاب في أوتار الركبة أسوأ مما كان متوقعًا في البداية، وقد تبعده عن الملاعب حتى ديسمبر.

وكان ديلاب، المنضم من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في يونيو، قد أصيب في مباراة ضد فولهام قبل فترة التوقف الدولي، وكان من المتوقع في البداية غيابه من ستة إلى ثمانية أسابيع.

قال ماريسكا للصحفيين: "سيغيب لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا".

والخبر السار لتشيلسي هو أن كول بالمر، الذي استُبعد من تشكيلة إنجلترا بسبب إصابة في الفخذ، عاد إلى التدريبات ولديه فرصة لمواجهة برينتفورد.

وقال المدرب الإيطالي: "شارك كول في جلسة التدريب أمس لأول مرة، وليس الجلسة بأكملها. لدينا جلسة تدريب أخرى بعد ظهر اليوم، وسنحاول معه معرفة ما إذا كان على ما يرام، وإلا فسيغيب غدًا.

وتابع: "عندما يكون متاحًا، علينا إدارته نظرًا لكثرة المباريات".

ومن المرجح أن يمنح تشيلسي مكانًا على مقاعد البدلاء للوافد الجديد أليخاندرو جارناتشو، على الرغم من أن ماريسكا قال إن الجناح الأرجنتيني لم يكن جاهزًا تمامًا بعد لعدم مشاركته هذا الموسم قبل انتقاله من مانشستر يونايتد.