أول تعليق من كومباني في بايرن ميونخ قبل مواجهة هامبورج

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن سلسلة هزائم هامبورج الصاعد حديثًا أمام بايرن ميونيخ لا تعني أن فريقه سيفوز، لافتًا إلى أن لكل مباراة مخاطرها.

فاز هامبورج، بطل ألمانيا ست مرات والفائز سابقًا بكأس أوروبا، بالصعود بعد أن أمضى سبعة مواسم في الدرجة الثانية عقب هبوطه عام 2018. ولكن قبل ذلك بوقت طويل، يفوز عليهم بايرن بشكل مستمر.

استقبلت شباكهم 50 هدفًا في آخر ثماني مباريات لهم على ملعب أليانز أرينا، ويعود آخر ما خسروه في العاصمة البافارية إلى عام 2008.

بالنسبة لكومباني، الذي لعب مع هامبورج لموسمين عانى فيهما من الإصابات حتى عام 2008، فإن الماضي لا يُهم كثيرًا، إذ يُشكل هامبورغ تهديدًا لهم في ظل سعيهم لمواصلة صعودهم نحو البوندسليجا، كما صرّح يوم الجمعة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا، نحن دائمًا المرشحون للفوز على أرضنا. لكن لكل مباراة مخاطرها، فالفرق تسعى لكسب النقاط ضدنا. لا علاقة لي بهذا الماضي".

وأتم: "إنها مباراة ضد فريق يتمتع بثقة وحماس كبيرين بعد صعوده، لقد فازوا بالعديد من المباريات الموسم الماضي. وهذا ما يكتسبه الفريق من دوري الدرجة الثانية عند الصعود".

يتصدر بايرن ميونخ، حامل اللقب، الترتيب بانتصارين من مباراتين، ويعادل رقمه القياسي بتسجيل تسعة أهداف. أما هامبورغ، فلم يحقق أي فوز حتى الآن، بعد خسارته ديربي المدينة أمام سانت باولي وتعادله مع بوروسيا مونشنجلادباخ.