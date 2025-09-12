قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أول تعليق من كومباني في بايرن ميونخ قبل مواجهة هامبورج

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن سلسلة هزائم هامبورج الصاعد حديثًا أمام بايرن ميونيخ لا تعني أن فريقه سيفوز، لافتًا إلى أن لكل مباراة مخاطرها.

فاز هامبورج، بطل ألمانيا ست مرات والفائز سابقًا بكأس أوروبا، بالصعود بعد أن أمضى سبعة مواسم في الدرجة الثانية عقب هبوطه عام 2018. ولكن قبل ذلك بوقت طويل، يفوز عليهم بايرن بشكل مستمر.

استقبلت شباكهم 50 هدفًا في آخر ثماني مباريات لهم على ملعب أليانز أرينا، ويعود آخر ما خسروه في العاصمة البافارية إلى عام 2008.

بالنسبة لكومباني، الذي لعب مع هامبورج لموسمين عانى فيهما من الإصابات حتى عام 2008، فإن الماضي لا يُهم كثيرًا، إذ يُشكل هامبورغ تهديدًا لهم في ظل سعيهم لمواصلة صعودهم نحو البوندسليجا، كما صرّح يوم الجمعة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا، نحن دائمًا المرشحون للفوز على أرضنا. لكن لكل مباراة مخاطرها، فالفرق تسعى لكسب النقاط ضدنا. لا علاقة لي بهذا الماضي".

وأتم: "إنها مباراة ضد فريق يتمتع بثقة وحماس كبيرين بعد صعوده، لقد فازوا بالعديد من المباريات الموسم الماضي. وهذا ما يكتسبه الفريق من دوري الدرجة الثانية عند الصعود".

يتصدر بايرن ميونخ، حامل اللقب، الترتيب بانتصارين من مباراتين، ويعادل رقمه القياسي بتسجيل تسعة أهداف. أما هامبورغ، فلم يحقق أي فوز حتى الآن، بعد خسارته ديربي المدينة أمام سانت باولي وتعادله مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

البحث عن الآثار

تفاصيل ضبط فتاة في واقعة إدعاء البحث عن الآثار بالمنوفية

ارشيفية

مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنهي حياة شاب بالهرم

فعاليات الدورة التدريبية

اختتام فعاليات دورة قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

