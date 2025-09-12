غرامة وحبس 6 شهور.. احذر عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية

يعد قانون المسؤولية الطبية، أحد أهم القوانين الصادرة خلال مجلس النواب الحالي لدوره الكبير في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي.

وحافظ القانون على حقوق مقدمي الخدمة الطبية إذ جرم الاعتداء عليهم أو إهانتهم واضعا عقوبات الحبس والغرامة لمخالفي أحكامه.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

ونصت المادة 24 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية

ويعمل القانون السابق ذكره على تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.