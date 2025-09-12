صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال

شهدت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024 – 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب عثمان القائم بعمل عميد الكلية.

استهل الحفل بعرض مميز للخريجين وسط تصفيق حار من ذويهم وأساتذتهم، في لحظة تجسدت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بتخرج 68 صيدلانى، يمثلون جيلاً جديدًا من سفراء العلم والمعرفة والعطاء، على أعتاب مسيرة مهنية حافلة بالتحديات والإنجازات.

وفي كلمتها، رحبت د. رحاب عثمان بالحضور، معربة عن فخرها بتخريج أول دفعة من البرنامج، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والدراسة والتدريب العملي، مشيدة بالدور الكبير للأهالي وأعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب حتى نصل لهذه اللحظة التاريخية، ودعت الخريجين ليكونوا خير سفراء لكلية الصيدلة وجامعة عين شمس في حياتهم العملية ويقدمو نموذجًا يحتذى به فى التميز والعطاء والإلتزام .

وأوضحت أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي يمنح خريجيها ميزة تنافسية في معادلة الشهادات الأجنبية، تميزهم عن أقرانهم في جامعات أخرى.

من جانبه، أعرب د. محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا اعتزازه بخريجي جامعة عين شمس الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ووجه نصيحته للخريجين بمواصلة التعلم

والبحث العلمي لخدمة المجتمع والوطن.

وفى لحظة يسعى إليها كل طالب وقف الخريجين لترديد قسم اليمين لمزاولة المهنة فإن القسم يجعلك شبه متأكد أن ذلك الشخص الذي يقسم عازم كل العزم على ألا يخون كلماته، أو يتجاوز عن الأفعال التي تعهد بها مهما حدث.

وتقدمت د. ريم الكباريتى مدير إدارة رابطةالخريجين، بالشكر للإدارة بالكلية على التعاون دائمًا مع الخريجين وتدعوهم لتبنى المسؤلية واختصت بالشكر لأولياء الأمور .

كما قدمت خلال كلمتها تعريف لإدارة رابطة الخريجين وهى إدارة مركزية نشأت منذ خمس سنوات تهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل ومحاولة توفير فرص توظيف و دورات مجانية للخريجين وتساعدهم للتواصل الدائم بين الجامعة والخريجين وبين الطلاب السابقين ونقل الخبرات ومساعدتهم فى حياتهم العملية بعد التخرج .

وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد، منسق برامج الساعات المعتمدة، عن اعتزازه بهذا اليوم الذي وصفه بـ"التاريخي" في مسيرة الكلية، موضحًا أن نجاح البرنامج جاء ثمرة لتكاتف جهود إدارة الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والأهالي.

وشهد الحفل حضور د. رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. نرمين فيكتور نائب منسق برنامج الساعات المعتمدة، ود. دعاء حمدى نائب منسق البرنامج للتعلم الالكترونى بجانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، وبالتنسيق مع اتحاد الطلاب.

تضمن الحفل عرضًا لفيديو مؤثر يروي ذكريات الطلاب خلال سنوات دراستهم، وفيديو آخر يعكس مشاعر الأساتذة تجاه نجاح أبنائهم الخريجين، إضافة إلى فقرات فنية وغنائية أضفت أجواء من البهجة.

كما ألقى الطلاب المتميزون كلمات عبروا فيها عن امتنانهم لأساتذتهم وقيادات الكلية، مؤكدين أن هذا اليوم يمثل تتويجًا لجهودهم وجهود أسرهم على مدار سنوات الدراسة.

واختُتم الحفل بتكريم د. محمد الشيخ، ود. ريحاب عثمان، ود. رولا ميلاد، ود. ريم الكباريتي، ونخبة من الأساتذة والقيادات السابقة والحالية ، على رأسهم د. مها فاروق عميد الكلية السابق، و د. ناهد مرتضى عميد الكلية الأسبق إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

كما تم تكريم الطلاب الخريجين وتسليمهم الشهادات والدروع التذكارية، وسط لحظات مؤثرة من الفرح والفخر، التُقطت خلالها صور تذكارية توثق بداية رحلة جديدة لخريجي أول دفعة من البرنامج.